De Brabander kwam dit seizoen slechts vier keer in actie voor de hoofdmacht van Utrecht, in de Jupiler League speelde Koch vijf wedstrijden voor Jong FC Utrecht. ,,Dat was natuurlijk niet de verwachting, maar in het voetbal kun je niet alles regisseren'', aldus technisch manager Marcel Brands van PSV.

"We hebben in deze transferperiode een aantal verdedigers uit de A-selectie laten gaan. Met Menno en een paar talenten uit de groep van Jong PSV kunnen we dat nu opvangen.''

Koch heeft één wedstrijd in het eerste van PSV gespeeld. Hij werd eerder verhuurd aan NAC Breda.