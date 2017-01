Cillessen krijgt kans tegen Atlético

Trainer Luis Enrique geeft Marc-André ter Stegen, zijn eerste keus in de competitie en de Champions League, weer rust. Cillessen krijgt tijdens zijn eerste jaar bij Barcelona de kans zich in het toernooi om de Copa del Rey te laten zien. Zo stond de oud-Ajacied vorige week ook onder de lat tijdens de gewonnen return in de kwartfinale tegen Real Sociedad (5-2).

Barcelona laat niet alleen Ter Stegen thuis, maar ook de geblesseerde middenvelders Andrés Iniesta en Sergio Busquets en linksback Lucas Digne. De Braziliaanse vleugelspits Rafinha is na een hamstringblessure wel weer beschikbaar.