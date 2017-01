Bosz ziet progressie: 'Zal veel mensen niet opvallen'

"Dat zie ik niet alleen in wedstrijden, maar ook op trainingen", zegt hij in gesprek met Ajax TV. "Spelers begrijpen steeds beter wat we van ze verwachten. Het zal veel mensen niet eens opvallen. Die zullen denken 'dat ADO kan er niets van', maar dat heeft ook met ons druk zetten te maken. Als wij die druk niet zetten, zul je zien dat heus wel die bal kunnen rondspelen."

"Maar je ziet altijd dingen die beter kunnen en beter moeten. Je blijft ook altijd je speelstijl aanpassen in details", stelt Bosz. "Justin Kluivert is weer een heel ander type dan Bertrand Traoré. Je weet dat Bertrand een speler is die je vaak in de voeten aanspeelt en daarvandaan zijn actie maakt. Justin heeft heel veel snelheid en hem kan je ook zonder bal wegsteken. Dat betekent voor je middenvelders weer wat anders. Daar moet je constant naar kijken en daarvoor moet je goed elkaars kwaliteiten kennen."