FC Volendam huurt spectaculaire ADO-debutant

De 19-jarige aanvaller van Jong Oranje beleefde vorig seizoen een droomdebuut, toen hij als invaller twee keer scoorde op bezoek bij Excelsior. Dit seizoen kwam Van der Heijden echter alleen tot scoren in de bekerwedstrijd tegen Telstar. Hij speelde in de Eredivisie in totaal vijftien duels, voornamelijk als invaller.

Met de huur van Van der Heijden troeft FC Volendam een hoop andere geïnteresseerde clubs - waaronder SC Cambuur en NAC Breda - af. Bovendien is Van der Heijden een welkome versterking voor het elftal van trainer Robert Molenaar. Het team mist dit seizoen tot dusver stootkracht in de punt van de aanval en ziet de jonge Schiedammer als de man die dat probleem gaat oplossen.