De Nederlander zou bij Watford de stand-in worden van Costel Pantilimon, die deze week geblesseerd raakte. Maar in plaats van de concurrentiestrijd aan te gaan met Heurelho Gomes, probeert hij nu Sergio Rochet uit het AZ-doel te keepen. „Het is belangrijk dat ik weer speelminuten ga maken. En ik zie kansen”, aldus Krul, die al een gesprek voerde met John van den Brom.

Een verhuur door Kruls oorspronkelijke werkgever Newcastle United aan AZ is een uitkomst voor Ajax én de doelman zelf. De Amsterdammers lijfden de Hagenaar in na het vertrek van Jasper Cillessen naar FC Barcelona, maar het herstel van zijn knieblessure duurde langer dan gepland.

Tijdens de revalidatie greep Andre Onana zijn kans. Ajax bespaart nu een (groot) deel van de huursom. Een tweede verhuur dit seizoen door Newcastle is volgens de FIFA-regelgeving mogelijk, omdat hij geen minuut voor de Magpies keepte.

In plaats van een plek onder de lat bij Jong Ajax kreeg Krul eergisteren een plek op de Vueling-vlucht naar Londen-Luton. Nog geen 24 uur later werd er in allerijl een EasyJet-vlucht naar Schiphol geboekt. „Het was een krankzinnige dag”, aldus de doelman, die zich gisteravond iets na negenen op sportpark Kalverhoek meldde.

De Hagenaar zei Ajax dank verschuldigd te zijn. „Ik vind het jammer dat ik de club het vertrouwen niet heb kunnen terugbetalen. Door mijn blessure heeft het helaas niet zo mogen zijn dat we met mij in de goal voor het kampioenschap konden gaan. Met Onana, Diederik Boer en de keeperstrainers Carlo l’Ami en René Stam heb ik echt op een heel hoog niveau kunnen trainen. Ik heb me het leplazarus getraind om er te kunnen staan als Ajax dat nodig had óf voor een nieuwe kans. Die is nu gekomen.”

Ook over Peter Bosz is Krul lovend. „Hij heeft me heel erg geholpen, maar me helaas alleen niet opgesteld.” Een pikant detail is dat Krul wellicht alsnog in de Amsterdam ArenA komt te spelen. Op 5 april is het Ajax-AZ. „Dat maakt het helemaal bijzonder”, zei Krul, die zich in de Eredivisie in de kijker van bondscoach Danny Blind wil spelen.

„Daarvoor was ik naar Ajax gekomen. En dat ga ik nu bij AZ proberen. Na een tussenstop in Londen heb ik er ontzettend veel zin in om hier aan de slag te gaan.”

Bij zijn nieuwe club treft hij een oude bekende: Ron Vlaar, met wie hij derde werd op het WK in 2014. „Ik hoop dat Ron me even wegwijs maakt.”