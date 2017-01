David Luiz zette The Blues na 25 minuten op voorsprong. Alles en iedereen bij Liverpool rekende op een vrije trap van Willian, maar de verdediger was sluw en knalde direct na het fluitje van Mark Clattenburg als een duveltje uit een doosje richting de bal en pegelde het leer via de paal tegen de touwen. Simon Mignolet stond aan de grond genageld.

Liverpool liet zich echter niet uit het veld slaan door de tegenvaller en kwam in de 58e minuut op gelijke hoogte dankzij een doelpunt van uitblinker Georginio Wijnaldum. De Nederlander kopte raak na een scrimmage voor de goal van Thibaut Courtois.

In de slotfase leek het nog helemaal mis te lopen voor Liverpool. Diego Costa versierde een strafschop, maar Mignolet stond zijn mannetje en ranselde de inzet van de Spanjaard uit de doelmond.

Tottenham & Arsenal

Tottenham Hotspur liep op bezoek bij Sunderland tegen puntenverlies aan. Met Vincent Janssen als invaller in de 85e minuut werd het 0-0. Arsenal maakte het helemaal bont. The Gunners verloren in eigen huis met 1-2 van Hull City. De ploeg van Arsène Wenger stond na een klein kwartier al met 0-2 achter door doelpunten van Younes Kaboul en Troy Deeney. Alex Iwobi deed iets terug, maar het was niet genoeg.

Tottenham Hotspur wipt daardoor over Arsenal heen. Beide teams hebben 47 punten, maar de ploeg van Mauricio Pochettino beschikt over een iets beter doelsaldo. Chelsea (56) zag door de zeperd van Arsenal de voorsprong op de achtervolging met een puntje groeien: van 8 naar 9. Liverpool FC staat vierde met een totaal van 46.