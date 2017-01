De van PSV overgekomen buitenspeler viel in het thuisduel met Southampton na een uur spelen in, en gaf in de 70e minuut de assist op Gylfi Sigurdsson, die het winnende doelpunt maakte: 2-1.

Leroy Fer stond in de basis bij The Swans, maar werd na 72 minuten naar de kant gehaald. Jordy Clasie overkwam ongeveer hetzelfde aan de kant van Southampton.

Patrick van Aanholt kende eveneens een fijn debuut. Met de linksback in de basis won Crystal Palace met 0-2 bij Bournemouth.

Maarten de Roon kwam met Middlesbrough niet verder dan een gelijkspel. In eigen huis werd het tegen West Bromwich Albion 1-1.