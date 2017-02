Ook KNVB-voorzitter Michael van Praag krijgt een sneer van Ceferin. In een interview in Welt am Sonntag zei de Sloveen over zijn Nederlandse concurrent bij de UEFA-presidentsverkiezing: „Vlak voor de verkiezing was Michael ten einde raad en begon allerlei verhalen over mij te verzinnen. Maar hij had geen enkele kans.”

Van Praag stelde voor en na de verkiezing dat hij het vreemd vond dat sommige bondsbestuurders hem aanvankelijk steunden, hun stem toezegden en op het laatste moment de rug toekeerden. Ook vertelde Van Praag dat hij kans zou hebben gehad als hij een bezoek had gebracht aan Rusland, maar dat hij dit weigerde terwijl Ceferin wel de gang naar het Kremlin maakte.

Ook zou hij diverse Scandinavische landen toezeggingen hebben gedaan. Geen van alle geruchten werden bewezen en Ceferin veegde de vloer aan met Van Praag in de presidentsverkiezing met 42 van de 55 stemmen.

Zelf vertelde Van Praag direct na de stemming: „Verliezen is natuurlijk nooit leuk, maar ik wil iedereen bedanken voor de open en eerlijke manier van campagnevoeren. Ik heb ervan genoten. Aleksander en ik hebben hetzelfde doel: een betere UEFA.”

Ceferin laat weten dat hij een goede band heeft met FIFA-voorzitter Gianni Infantino, maar dat hij niet terugdeinst om de strijd aan te gaan. „De UEFA was tegen de WK-uitbreiding, maar eist wel dat het aantal Europese deelnemers wordt opgeschroefd van dertien naar minimaal zestien.”