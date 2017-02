De noeste verdediger kwam in januari 2008 over van Lokomotiv Moskou en gold vrijwel altijd als basisspeler op Stamford Bridge. Met Chelsea won hij zo'n beetje alles wat er te winnen valt. In de Europa Leaguefinale van 2013 maakte Ivanovic het winnende doelpunt tegen Benfica: 2-1.

Dit seizoen was Ivanovic niet altijd zeker meer van een basisplek. Ivanovic sloot zijn loopbaan bij Chelsea af met een doelpunt. In het FA Cupduel met Brentford (4-0 zege) was hij één van de doelpuntenmakers.