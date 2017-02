premium

Poels tweede met Team Sky

56 min geleden ANP

Wielerploeg LottoNL-Jumbo is woensdag in de ploegentijdrit van de Ronde van Valencia naast het podium beland. De Nederlandse formatie had 44.30 minuten nodig voor de 37,9 kilometer met start en finish in Orihuela en eindigde daarmee als vijfde.