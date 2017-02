premium

Bonjasky gaat strijd met Verhoeven aan

35 min geleden

Remy Bonjasky laat vrijdag weten of hij op de uitnodiging van Rico Verhoeven in gaat om hem te treffen in de ring. Maar eigenlijk is het antwoord van Bonjasky al bekend: hij zegt ja. Dat bleek woensdagavond aan alles in een interview op Radio 538.