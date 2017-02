Van Gerwen kijkt enorm uit naar de confrontatie met de Schot. "We zijn op dit moment de twee beste darters van de wereld. Zolang we dat blijven, zal er grote rivaliteit tussen ons zijn. We willen gewoon niet van elkaar verliezen", zegt de Vlijmenaar op de website van dartsbond PDC. "ik wil ook nu van Gary winnen en ben ook in de juiste focus om dat voor elkaar te krijgen."

Foto: Matty van Wijnbergen

Voor de regerend wereldkampioen is de Premier League iets bijzonders. "De Premier League is niet zomaar een evenement van een week. Het draait om 15, 16 weken. Het gaat erom dat je iedere week je beste darts laat zien." Ook Gary Anderson, de nummer twee van de wereld en verliezend WK-finalist, kijkt uit naar het toernooi. "De Premier League is fantastisch", luidt zijn korte commentaar.

De koning en zijn kroon

Van Gerwen en Anderson stonden afgelopen zondag ook al tegenover elkaar in de finale van The Masters, het eerste grote toernooi van het nieuwe seizoen. Toen won de Nederlander. Anderson: "We verschillen qua niveau niet veel. Ik moet zorgen dat ik zijn foutjes afstraf. Dan kan ik hem in de problemen brengen."

Toch is de Schot aardig onder de indruk van het spel van zijn rivaal. "Ik ken Van Gerwen al lang. Hij haalt nu het niveau, dat hij altijd heeft aangekondigd. Hij is de koning en het is aan mij om hem van zijn troon te stoten."