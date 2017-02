Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Koplopers NBA op schot

52 min geleden ANP

Cleveland Cavaliers en Golden State Warriors hebben woensdagavond in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA allebei weer een royale overwinning geboekt. De Cavaliers van superster LeBron James versloegen Minnesota Timberwolves met 125-97, de Warriors van Stephen Curry waren Charlotte Hornets met 126-111 de baas. Cleveland gaat in het oosten aan kop met 33 zeges tegenover vijftien nederlagen, de ploeg uit Oakland leidt in het westen met 42 overwinningen en slechts zeven nederlagen.