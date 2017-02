De wind in de woestijn was te extreem om de veiligheid van de renners te waarborgen. Donderdag had de leiding vanwege de slechte voorspellingen al besloten om het parcours aan te passen en in te korten.

"De ploegleiders werden vanmorgen bij elkaar geroepen om met de organisatie en de jury te overleggen", aldus Lotto-Jumbo-ploegleider Frans Maassen. "De organisatie vond het onverantwoord om te rijden, maar vroeg of de ploegen zelf wel wilden rijden, omdat er niemand van het officiële extreme weather protocol aanwezig was. We waren er echter snel over uit dat we niet moesten starten. Er was al sprake van code geel en later zou dat overgaan in code oranje."

De vierde etappe zou finishen op de Hatta Dam, een licht oplopende aankomst. De rest van de etappes kennen allemaal een vlakke finish, zo ook de slotrit.

Marcel Kittel, die vorig jaar ook al de beste was, kan zaterdag in een vlakke rit van 124 kilometer de eindzege veiligstellen. De Duitse klassementsleider, die donderdag letterlijk een klap te verwerken kreeg, won de eerste twee etappes en heeft een voorsprong van acht seconden op Dylan Groenewegen van Lotto-Jumbo.