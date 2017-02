Cocu: ‘Geen fout veroorloven’

"Het beste kunnen we ons richten op onze eigen wedstrijd. We kunnen onszelf geen fout veroorloven. We moeten eerst maar eens zorgen dat we onze eigen wedstrijd winnen en dan kunnen we kijken wat de concurrentie doet”, aldus Cocu, die in de voorbeschouwing op de lastige uitwedstrijd tegen AZ de onvoorspelbaarheid van de competitie aanstipte. "Het seizoen heeft al vaak laten zien dat er vreemde dingen gebeuren op momenten dat je dat niet verwacht. Soms worden op papier eenvoudige wedstrijden niet gewonnen, ook door ons.”

Terugkeer Moreno

Cocu kan morgenavond in Alkmaar niet beschikken over de al langer geblesseerde Jürgen Locadia en Pascal Ramon Lundqvist. Hector Moreno keert terug van een schorsing en neemt zijn plaats centraal achterin weer in, naar verwachting ten koste van Nicolas Isimat-Mirin.

Ouwejan vervangt Haps

Bij AZ ontbreken spits Wout Weghorst en linksback Ridgeciano Haps door een schorsing. Fred Friday en Thomas Ouwejan worden verwacht als hun vervangers. De op de laatste dag van de transfertermijn gehuurde Tim Krul maakt zijn debuut onder de lat bij AZ. Dat is direct ook zijn debuut in de Eredivisie, want de Haagse doelman speelde in Nederland nog nooit op het hoogste niveau.