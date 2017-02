Gio: 'El Ahmadi meteen terug in basis'

"Het is logisch dat er een aanslag op zijn lichaam is geweest na zoveel wedstrijden in een totaal andere omgeving", zegt Van Bronckhorst bij de persconferentie voor de uitwedstrijd tegen FC Twente (zondag om 16.45 uur). "Het klopt dat hij is afgevallen. Ik ga daar rekening mee houden. Je moet als coach en staf ook realiseren dat hij geen winterbreak heeft gehad zoals de anderen."

Feyenoord beschikt tegenwoordig over alle mogelijke apparatuur om te meten of een speler 'in het rood’ loopt. El Ahmadi zit zondag in elk geval gewoon bij de selectie voor het duel met FC Twente. "En hij speelt ook. Hij staat in de basis", laat Van Bronckhorst geen misverstand bestaan over de rol van de routinier in Enschede.

Foto: Hollandse Hoogte.

WIE WIJKT VOOR EL AHMADI?

"Wie er uit de basis verdwijnt? Dat vertel ik nog niet. Dat heb ik voor mijzelf wel al besloten. Het is nooit leuk om spelers teleur te stellen maar als iedereen fit is heb ik daar elke week mee te maken en die keuzes maak ik dan."

De positie van El Ahmadi is, gelet op zijn grote vorm en waarde voor het elftal, in elk geval onomstreden. De oefenmeester van Feyenoord: "Karim is een sleutelspeler. Hij is heel belangrijk in de opbouw, hij is een rustpunt, altijd aanspeelbaar voor medespelers en hij weet waar de oplossingen liggen. Hij heeft ook een belangrijke rol zo vlak voor de verdediging en heeft zich de laatste jaren enorm ontwikkeld. Hij is steeds beter geworden, is de man die met druk zetten precies weet wanneer het moment er is. Ook in de coaching is hij uistekend."

Voor Feyenoord was het spannend of de middenvelder heel zou blijven in de bij vlagen spijkerharde wedstrijden in de Afrika Cup. "Ik ben opgelucht dat hij weer terug is en fysiek in orde is. Het is altijd afwachten hoe spelers terugkomen van grote toernooien. Dat hij oke is, los van vermoeidheid, doet me deugd."

ELIA HAALT HET NET

Voor El Ahmadi is het duel met FC Twente altijd bijzonder omdat het zijn oude werkgever is. Datzelfde geldt voor Steven Berghuis en Eljero Elia. De laatste haakte afgelopen zondag tegen NEC halverwege al af omdat hij zijn hamstring voelde opspelen. Feyenoord heeft de hele week voorzichtig omgesprongen met de vleugelspits, omdat de club ook hem niet kan missen in de meest cruciale fase van het seizoen.

Foto: ANP Pro Shots.

Van Bronckhorst: "Eljero stopte zondag uit voorzorg. Hij heeft deze week delen van de training meegedaan, maar ik ga er vanuit dat hij zondag tegen Twente beschikbaar is."

VERMEER OF JONES

Kenneth Vermeer keert nog niet terug in de selectie. De keeper maakte maandag weliswaar zijn rentree bij de beloften en zei weer klaar te zijn voor het grote werk als de trainer hem nodig heeft, maar griep heeft de doelman even teruggeworpen.

"Kenneth is een aantal dagen ziek geweest en één wedstrijd is wel erg weinig om op niveau te raken. Hij gaat volgende week bij de beloften eerst weer spelen tegen SC Heerenveen en dus duurt het nog iets langer voordat hij bij de selectie zit."

Op de vraag of hij voor zichzelf de knoop al heeft doorgehakt over de rol van eerste keeper, Vermeer of Brad Jones, zegt Van Bronckhorst dat hij daarmee wacht. "Dat hoeft nog niet. Met Kenneth heb ik een heel plan besproken tot aan zijn beschikbaarheid bij het eerste elftal. Naarmate het moment van een keuze maken dichterbij komt, zal ik eerst met beide keepers overleggen. Daarna zal er duidelijkheid zijn…"

Foto: Hollandse Hoogte.

BEWONDERING VOOR FC TWENTE

FC Twente was voor Ajax dit seizoen een te zwaar obstakel. De Amsterdammers verspeelden er punten, maar dat boezemt Feyenoord geen angst in.

De coach: "Ik kijk niet naar wat Ajax tegen andere clubs doet. Wij kijken wat wij nodig hebben om wedstrijden te winnen. Ik ga al het hele jaar uit van onze eigen kwaliteiten en dat blijf ik doen. Hoe langer wij dit volhouden, hoe lastiger het wordt voor onze concurrenten."

Toch is zijn bewondering voor FC Twente wel groot. "Ten opzichte van vorig jaar heeft Twente enorme stappen gemaakt. Het elftal en de staf werden geconfronteerd met veel problemen buiten het voetbal. Ik denk dat ze daar heel goed mee zijn omgegaan. De rust lijkt teruggekeerd in de club en dan is het makkelijker werken voor spelers en trainers. Je ziet ook dat ze nu stappen maken."