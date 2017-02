Schoofs slaat zich naar halve finale

Schoofs, de mondiale nummer 463, kon bij 5-4 in de eerste set serveren voor setwinst, maar werd gebroken. Schoofs brak de Zwitserse meteen terug en serveerde de set alsnog uit. In het tweede bedrijf kwam de Nederlandse na een break op 3-3 niet meer in de problemen. In de halve eindstrijd staat Schoofs tegenover de Belgische Kimberley Zimmermann.

Quirine Lemoine slaagde er bij het ITF-toernooi in Grenoble niet in om de halve finales te bereiken. In haar kwartfinale ging de speelster uit Woerden onderuit tegen de Tsjechische qualifier Marketa Vondrousova: 2-6 1-6. Lemoine was in Frankrijk als zevende geplaatst.