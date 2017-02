„Ik heb iets meer dan een half jaar nodig om fit te worden”, lichtte Bonjasky zijn besluit toe bij RTL Late Night. „Ik moet weer naar 10, 12 keer in de week trainen.”

Dat hij 14 jaar ouder is dan zijn tegenstander en al jaren niet meer op topniveau vecht, ziet The Flying Gentleman niet als een probleem: „Ik rook niet, drink niet, slik niet en spuit niet, kom maar op Rico!”

Bonjasky is drievoudig wereldkampioen in de K-1. Hij veroverde de titel in 2003, 2004 en 2008.