Swart adviseert Ziyech: 'Gele kaart pakken’

„Het wordt veel gedaan”, trapt Swart af. „Maar Hakim moet er alleen met niemand over praten, want dan komt er weer ellende van. En áls hij geel wil, moet hij het op een slimme manier doen. Shirtje trekken of even een armpie vasthouden. Nee, geen zware overtreding, want stel je voor dat de scheidsrechter rood geeft! Dan ben je een paar weken geschorst en sta je nog steeds op scherp…”, aldus Mister Ajax.

„Ja, ik zou een kaart pakken. Sparta-thuis win je normaal gesproken honderd procent, ook zonder Ziyech. En de uitwedstrijd bij Vitesse is toch een stukje zwaarder. Het voordeel van een schorsing in een op papier makkelijke wedstrijd is dat je daarna weer vier kaarten kunt krijgen zonder gevolgen.”