De Afrika Cup heeft erin gehakt bij de middenvelder en alleskunner van Feyenoord, op wie het legioen de hoop heeft gevestigd in de titelrace met Ajax en PSV.

Je bent niet dik geworden daar.

El Ahmadi, grijnzend: „Ik ben alleen maar afgevallen. Het is de combinatie van de warmte, de zware wedstrijden en het keiharde trainen tussendoor. Voordat we aan de Afrika Cup begonnen, gingen we met de nationale ploeg van Marokko twaalf dagen in trainingskamp in Dubai. Daar hebben we twee keer per dag als bezetenen moeten trainen. In Gabon, waar het toernooi was, trainden we stevig door tussen de wedstrijden.”

Heb je de bondscoach niet het nummer van Raymond Verheijen gegeven?

„Haha, Verheijen (inspanningsfysioloog en fanatiek met periodiseren, red.) zou zich dood schrikken. In alle eerlijkheid, we waren daardoor superfit in het toernooi en dat heb je nodig om daar te overleven. Ik had al een aardige periode bij Feyenoord achter de rug met Europees voetbal, competitie en beker, maar daar moet je niet over klagen. Jongens in Engeland voetballen een seizoen lang om de drie dagen.”

Heb je in de rats gezeten over je eigen ploeg hier?

„Nee, voor de Afrika Cup had ik al een groot vertrouwen in onze groep. Ik keek wel voortdurend op m’n telefoon om de stand te zien tijdens wedstrijden. Later keek ik de samenvatting in Gabon via internet. We hebben een stabiele groep en ik wist dat het goed zou gaan. De bekeruitschakeling betreur ik, als we Vitesse hadden verslagen hadden we een grote kans om de beker opnieuw te winnen. Nu gaan we voor het landskampioenschap met z’n allen. Het leeft enorm bij de jongens. Daarom ben ik ook niet verbaasd dat er tijdens mijn afwezigheid geen transfers plaatsvonden bij Feyenoord. Iedereen wil een kampioenschap meemaken, de honger is echt heel groot. Dan ben je niet bezig met een transfer.”