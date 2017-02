Politieke statements zijn eerder gemaakt tijdens het grootste sportmoment in Amerika. Zo was er Beyoncé die met zwarte uniformen en militaire baret, een steunbetuiging leek te maken richting the Black Panthers en Black Lives Matters. Onder andere de oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani (nu belangrijk adviseur van Trump), sprak er schande van.

Maar voor deze editie zijn in en buiten het veld ook diverse harde clashes te verwachten. Zo is het de vraag wat Lady Gaga, fervent aanhangster van Hillary Clinton, tijdens haar 13 minuten durende optreden in de Pepsi-halftimeshow zal doen. Trump-aanhangers zeggen niet te begrijpen waarom dit soort artiesten een kans krijgt tijdens ’hun’ Super Bowl. Maar de NFL is big business en wil de grootste sterren op het miljoenenpodium en die sterren neigen eerder naar Clinton dan Trump.

The NFL zou wel aan Gaga hebben gevraagd geen politieke statements te maken. Maar het is onduidelijk in hoeverre de uitgesproken zangeres zich eraan zal houden. Ook is het afwachten of één van de talloze tv-reclames rond de show (waar meer dan 110 miljoen mensen naar kijken) zal inspelen op het presidentschap van Trump dat zijn land zo in zijn greep houdt.

De president zelf zal te zien zijn in het voorprogramma met een lang interview op de rechtse tv-zender Fox die ook de Super Bowl zelf uitzendt. Of hij zal laten doorschemeren wie zijn favoriet is, is niet de verwachting maar met Trump weet je het nooit.

Wel is bekend dat de quarterback van de New England Patriots, Tom Brady, fan van hem is. Deze all American hero en man van het Braziliaanse topmodel Gisele Bündchen kreeg in aanloop naar de wedstrijd tal van vragen over zijn steun aan Trump. Maar had geen trek om die te beantwoorden en zei zich alleen op de sport te richten. Maar voor sommige anti-Trump-demonstranten is dat al een reden om morgen voor de Atlanta Falcons te juichen in plaats van the Patriots.

