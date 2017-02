'Als Bergkamp vertrouwen heeft, dan komt het goed'

"Ik ben er mee bezig, het zit in mijn hoofd. Het moet beter, ik moet terug naar de vorm van vorig jaar. Ik denk ook echt dat het wel weer gaat komen. Daar heb ik vertrouwen in. Dennis Bergkamp praat veel met me. Elke dag even tijdens de training. Hij vertrouwt in mij. Nou als Bergkamp dat doet, dan moet het goed komen."

Younes stelt in gesprek met Ajax TV dat hij het fijn vindt dat de concurrentie weer gaat toenemen in de voorhoede van Ajax. "Het is heel goed dat David Neres komt. Er zijn een aantal spelers vertrokken en dus is het belangrijk dat we weer nieuwe spelers krijgen om de concurrentie toe te laten nemen", aldus de 23-jarige buitenspeler.

"Ik ben ook blij dat Bertrand Traoré terugkeert van de Afrika Cup. Het is jammer dat Burkina Faso is uitgeschakeld, maar voor ons is Traoré een belangrijke speler. Het is ook mooi dat Cerny weer terugkomt na een rugblessure. Ik word persoonlijk ook beter van concurrentie. Het is sowieso goed om met goede spelers te trainen."