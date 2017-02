De middenvelder verruilde de Rotterdamse club in 2016 voor Cardiff City, eerst op huurbasis, daarna werd hij aan de club uit Wales verkocht.

"Ik zal je vertellen waarom ik ben weggegaan. Ik had in mijn eerste twee seizoenen 24 goals gemaakt en de Europa League en de voorrondes van de Champions League gespeeld. Ik was drie jaar een gewaardeerde speler bij Feyenoord."

"Tijdens het trainingskamp in de zomer was ik zelfs aanvoerder, maar plotseling zette trainer Giovanni van Bronckhorst mij voor de bekerwedstrijd tegen PEC Zwolle op de tribune. 'Ik moet keuzes maken', was zijn enige uitleg. Dat was voor mij een steek. Het sudderde acht weken, waarna ik zei: 'Luister, dit slaat nergens op. Ik wil weg'."

Foto: ANP

Uiteindelijk overkwam de Hagenaar in Cardiff ongeveer hetzelfde. "Ik zat in een omgeving waar ik niemand kende en speelde niet. Ik moest van coach Neil Warnock zelfs met het tweede elftal trainen. Ik had er geen plezier en geen zin meer in, net als bij Feye­noord. Na goed overleg met de manager zijn we uit elkaar gegaan."

Club Brugge pikte Immers in de afgelopen winterstop vervolgens op. In zijn eerste drie wedstrijden was hij direct al een keer trefzeker. Zijn contract loopt tot 2018, met een optie voor nog een jaar. "Maar wat mij betreft mag Club nu al die optie lichten. Ik heb hier het plezier teruggekregen."