Eerst miste de golfer de cut. En dat zorgde voor zoveel pijn dat hij maar besloot om het op een drinken te zetten. De remmen gingen volledig los en Bowditch goot zichzelf tot de nok toe vol met alcohol.

De 33-jarige Australiër stapte vervolgens doodleuk in een van de toernooi-organisatie geleende auto om terug naar zijn hotel te rijden. Niet veel later werd de politie gebeld door een burger die een voertuig over de weg zag slingeren.

Agenten gingen op zoek naar de auto en vonden het voor een stoplicht. Tot twee keer toe bleef het voertuig ondanks een groen licht staan. Bowditch was op zijn stuur in slaap gevallen.

"Onze maximale promillage is 0.08. Meneer Bowditch had een promillage van 0.204, wat wij bestempelen als super extreem", aldus een bericht van de lokale politie.

Bowditch, die de nacht doorbracht in een cel, moest zich de volgende ochtend verantwoorden bij een rechter in Arizona, waarna hij vervolgens op borgtocht werd vrijgelaten.