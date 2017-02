De verdedigende middenvelder van Arsenal, die afgelopen zomer voor ongeveer 35 miljoen euro werd overgenomen van Borussia Mönchengladbach, zit momenteel een schorsing van vier wedstrijden uit na een wilde tackle in het competitieduel met Burnley. Het was al zijn tweede rode prent dit seizoen.

En ook in de twee seizoenen hiervoor ging Xhaka geregeld over de schreef. "In totaal heeft hij de afgelopen drie jaar negen rode kaarten gepakt", weet Turkyilmaz. "Dat is veel te veel, zelfs voor een felle verdedigende middenvelder", aldus de aanvaller, die namens Zwitserland tot 62 interlands en 34 goals kwam.

Foto: Hollandse Hoogte

"Hij vliegt er vaak te hard in. En dan ook nog op plekken in het veld waar het niet nodig is. Zijn tackles zijn vaak totaal niet tactisch. Ze helpen het team op geen enkele manier. Het zijn gewoon domme overtredingen."

Xhaka zou afgelopen maandag op Heathrow ook nog eens een vrouw racistisch hebben bejegend. Turkyilmaz weet wel al die woede vandaan komt. "Je ziet gewoon dat hij flink onder druk staat. Dat resulteert in al die overtredingen en ook dat incident op het vliegveld vloeit daar vermoedelijk uit voort. Maar het is gewoon fout. Hij zou wat meer nederigheid en kalmte moeten tonen, dat zou de enige juiste reactie zijn."

Foto: Reuters