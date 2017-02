Kittel voelt zich sterker dan vorig jaar

Het lijkt dat je ditmaal sterker bent, dan twaalf maanden geleden. Twee van de drie sprints miste je in de laatste honderden meters ook nog eens de ondersteuning van de ploeg.

Kittel: ,,Ja, ik voel me inderdaad sterker dan vorig jaar. Twaalf maanden geleden was het voor mij ook een heel andere seizoenstart. Ik kende door blessures een ongelukkig 2015 waardoor ik niet veel wedstrijden reed en een enorme competitieachterstand opliep. Daarbij stapte ik over naar QuickStep en moest ik in die ploeg weer het vertrouwen zien te winnen. Ditmaal heb ik een volledig en goed seizoen 2016 achter de rug, waardoor de basis waarmee ik de winter inging veel beter was. Ik sta er nu dus beter voor.”

Hoe belangrijk zijn deze overwinningen zo vroeg in het seizoen?

Kittel: ,,Natuurlijk is het nog vroeg in het jaar en zeggen deze zeges niks over de verhoudingen straks in bijvoorbeeld de Tour de France. Toch geven overwinningen in het begin van het seizoen je enorm veel vertrouwen. Je weet dan direct dat je een goede winter hebt gehad en dat het met de snelheid in de benen goed zit. Als ik hier niet zou mee doen voor de prijzen, had ik nu toch enigszins ongerust rond gelopen.”

Vorig jaar wist je in Dubai te zegevieren en kon je ternauwernood je leiderstrui handhaven op de steile klim op de Hatta Dam. Dit jaar werd de rit naar Hatta Dam door een woestijnstorm geannuleerd en bleven ‘slechts’ vier sprintersritten over. Hecht je daardoor niet meer waarde aan je eerste eindzege in de Dubai Tour?

Kittel: ,,Nee, totaal niet. Deze editie was zeker ook bijzonder. Denk aan de derde rit door de woestijn, waar een zandstorm woedde en wij kilometerslang gevochten hebben om in de goede waaier te zitten. Het was een terechte beslissing dat de rit naar Hatta Dam vanwege de extreme wind werd afgelast. De veiligheid van de renners moet altijd voorop staan. Gelukkig was iedereen het daarmee eens. Met drie ritzeges heb ik deze eindoverwinning zeker de nodige glans gegeven.”