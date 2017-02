Hazard bezorgt Chelsea-fans kippenvel

Het was op voorhand een erop of eronder wedstrijd voor de ploeg van de geschorste coach Arsène Wenger. The Gunners keken tegen een achterstand van negen punten aan en alleen een overwinning zou de titelkansen nog enigzins levend houden.

Alonso opent score

Het eerste gevaar kwam dan ook van de bezoekers, die een schot van Alex Iwobi net voor het doel van Thibaut Courtois langs zagen gaan. Chelsea kreeg daarna de overhand en was gevaarlijk via een kopbal van Gary Cahill die net over ging. Twee minuten later was het wel raak via Marcos Alonso, die Hector Bellerin aftroefde in de rebound nadat eerst Diego Costa al koppend de lat had getroffen. Arsenal kreeg voor rust nog één goede kans via Gabriel Paulista, wiens kopbal gekeerd werd door Courtois.

Acht minuten na de hervatting tekende Hazard voor hét hoogtepunt van de wedstrijd. De Belg onderschepte iets voor de middenlijn de bal en begon vervolgens aan een indrukwekkende solo. Hazard schudde Francis Coquelin af, passeerde Laurent Koscielny en ook de glijdende Shkodran Mustafi kon niet meer voorkomen dat de spelmaker (via zijn eigen standbeen) raak schoot. De goal deed denken aan de schitterende solo van Michael Owen op het WK van 1998, die Engeland in de achtste finale tegen Argentinië aan een 2-1 voorsprong hielp.

Cadeautje

Een cadeautje van voormalig Chelsea-keeper Petr Cech zorgde ervoor dat voormalig Arsenal-speler Cesc Fabregas via een knap uitgevoerde lob de 3-0 aan kon tekenen. Het slotakkoord was voor Arsenal-invaller Olivier Giroud, die in de laatste minuten een voorzet van Nacho Monreal binnen kopte. Door de nederlaag kan Arsenal definitief afscheid nemen van de titelaspiraties. De achterstand op koploper Chelsea is nu twaalf punten.