Opmerkelijke hoofdrol Manu in Nijmegen

De vleugelspits van Go Ahead Eagles opende na twaalf minuten de score door een knappe solo doeltreffend af te ronden. Door de 0-2 van Jarchinio Antonia ging Go Ahead met een voorsprong van twee goals de rust in, ongekende weelde voor de Deventenaren.

Manu pakte echter al in de eerste helft een domme gele kaart, door de bal weg te tikken vlag voordat NEC een vrije trap wilde nemen. En die kaart kwam de aanvaller in het tweede bedrijf duur te staan. Manu leek met een versnelling op weg naar de derde goal, maar ging neer na een sliding van Mikael Dyrestam.

En waar alles en iedereen van Go Ahead wachtte op een strafschop, verbaasde scheidsrechter Björn Kuipers vriend en vijand door Manu geel te geven voor een vermeende schwalbe....