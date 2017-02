PSV laat Krul kansloos bij debuut in eredivisie

Grote man van de eerste 16 minuten was Jetro Willems. De linksback van PSV tekende na een knappe slalom door de Alkmaarse defensie voor de 0-1 en schoot even later met rechts de 0-2 binnen. AZ-trainer John van de Brom wond zich bijzonder op over die tweede treffer, omdat PSV een toegekende vrije trap wel heel erg snel nam en de bal op dat moment nog niet stil leek te liggen.

Gaston Pereiro

Fred Friday zorgde er even later voor dat de spanning terugkeerde in de wedstrijd. Na matig verdedigen van de landskampioen kon hij de 1-2 binnenschieten. Nog voor rust was de marge echter weer twee. Luuk de Jong legde een vrije trap van Andres Guardado met het hoofd terug en Gaston Pereiro tikte binnen: 1-3.

Stijn Wuytens

Serdar Gözübüyük moest na rust opvallend vaak naar zijn borstzakje grijpen. De scheidsrechter deelde liefst zes gele kaarten uit, waarvan er twee waren voor Stijn Wuytens en na 72 minuten moest AZ met 10 man verder. Daarmee was alle hoop op een goed resultaat definitief verdwenen.

Luuk de Jong

PSV voetbalde ondertussen rustig door en Luuk de Jong mocht zijn eerste treffer van 2017 maken. De spits tikte tien minuten voor tijd een voorzet van Marco van Ginkel binnen voor de 1-4. Slordig spel van Daniel Schwaab leverde de thuisclub een tweede treffer op. De Duitser stond te slapen, zag Fred Friday er met de bal vandoor gaan en de 2-4 binnenschieten.

Door de zege voort PSV de druk op Feyenoord en Ajax weer op.