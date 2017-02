premium

Dries Mertens na heldenrol in monsterzege topscorer Serie A

Dries Mertens blijft maar opzien baren in Italië. De Belgische ex-PSV'er is dit seizoen ongekend productief en was ook tegen Bologna weer de grote man bij Napoli. Mertens tekende voor drie treffers in de 1-7 zege en is nu topscorer van de Serie A.