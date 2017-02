Hadouir: 'Ik hoorde de fans fluisteren'

Officieel noteerde de thuisclub een opkomst van 17.814 kijkers, maar dat leek aan al wat aan de ruime kant. "Ik hoorde de mensen op de tribune fluisteren", vertelde Anouar Hadouir na afloop. De invaller bij Excelsior scoorde in de 80ste minuut op fraaie wijze de verdiende gelijkmaker. "Maar ik heb me op de bank de eerste helft kapot verveeld. Wat was dat saai. Dat kwam niet alleen door het slechte voetbal. De sfeer in het stadion was ongewoon doods."

FC Groningen heeft een duidelijk voorkeur voor de zondagmiddag half drie en rangschikt bijna alle overige speeltijden als ongunstig en onregelmatig. In de hele tweede helft van het seizoen mag het, buiten de laatste twee ronden, slechts twee keer thuis op dat favoriete tijdstip aantreden: nog tegen Ajax (5 maart) en tegen PEC Zwolle (16 april).

De directie heeft zich voorgenomen voor het komende seizoen wat scherper op de tijden en dagen in het programma te letten. En ook of de KNVB de afspraak met de clubs wel eerbiedigt dat elke bvo even vaak op deze ongunstige tijden in actie komt.