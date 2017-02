De trainer van Barcelona had tegenover Spaanse media geen behoefte om te reageren. "Ik zeg er niks over. Jullie willen altijd een verhaal hebben, maar ik wil niet dat jullie dit schrijven. Ik geef jullie geen informatie", was de reactie van Enrique. De oefenmeester uit Gijon haalde Messi voor het eerst dit seizoen naar de kant.

Foto: EPA

Dankzij zijn treffer is de 29-jarige Argentijn samen met Luis Suarez topscorer van de Spaanse competitie. Beide aanvallers van Barça hebben dit seizoen zestien keer gescoord in La Liga. Cristiano Ronaldo trof tot nu toe dertien keer doel.