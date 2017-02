Mertens werd de eerste buitenlandse speler ooit die in één seizoen drie hattricks heeft geproduceerd in de Italiaanse competitie. De scoringsdrang van de kleine Belg is de laatste weken ongekend. In zijn laatste acht duels trof de 29-jarige aanvaller liefst dertien keer doel en produceerde hij ook nog eens vier assists.

Foto: AFP

Mertens gaat met zijn zestien seizoens treffers Mauro Icardi (Internazionale), Edin Dzeko (AS Roma) en Gonzalo Higuain (Juventus) voor. Het drietal scoorde vijftien keer. Napoli staat voorlopig tweede in de competitie, met drie punten minder dan Juventus. De superieure club uit Turijn heeft nog wel twee duels te goed.