De Roon baalt van gemiste kans

57 min geleden

Middlesbrough verloor met 1-0 op bezoek bij Tottenham Hotspur, maar dat had anders kunnen lopen als Marten de Roon in de slotfase net iets scherper was geweest. De Nederlander schoot vanuit kansrijke positie naast.