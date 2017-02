LIVE EXTRA - Volg hier vanmiddag alle buitenlandse topduels

In Engeland neemt Manchester United het op tegen de kwakkelende landskampioen, Leicester City. In Frankrijk mag Memphis Depay laten zien wat hij waard is. Met Olympique Lyon gaat de Nederlander op bezoek bij Saint-Etienne.

Premier League

14.30 uur: Manchester City - Swansea City 17.00: Leicester City - Manchester United

VOLG LIVE

Bundesliga: 15:30 uur: Augsburg - Werder Bremen 17.30 uur: Eintracht Frankfurt - Darmstadt VOLG LIVE

Primera Division: 12.00 uur: Sevilla - Villarreal 16.15 uur: Sporting Gijon - Alaves 18.30 uur: Real Sociedad - Osasuna

VOLG LIVE

Ligue 1: 15:00 uur: ToulouseAngers 17:00 uur: Nantes- Nancy 21:00 uur: Saint-Etienne - Olympique Lyon

VOLG LIVE

Serie A:

12:30 uur: AC Milan - Sampdoria 15:00 uur: Atalanta - Cagliari 15:00 uur: Chievo Verona - Udinese 15:00 uur: Empoli - Torino 15:00 uur: Genoa - Sassuolo 15:00 uur: Pescara - Lazio 18:00 uur: Palermo - Crotone 20:45 uur: Juventus - Internazionale

VOLG LIVE