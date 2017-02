Foto: Screenshot

Met enkele handgebaren maande hij een lid van technische staf van Leipzig zich koest te houden. Bekijk hier de beelden. "Die zat al in mijn richting te juichen", verduidelijkte Tuchel zijn provocatie. "Maar zo erg was het niet, hoor. Het is allemaal ok."

Pierre-Emerick Aubameyang maakte voor rust al de winnende treffer voor Borussia. Het werkelijke prachtige voorbereidende werk kwam van Ousmane Dembele. Tuchel stormde het veld op en vierde de treffer uitbundig. Bekijk hier de beelden.