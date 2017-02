"Het was vooral mentaal moeilijk. Ik deed de afgelopen tijd hetzelfde als altijd, maar het lukte gewoon niet. En dat terwijl het vorig jaar juist heel makkelijk ging. Elke speler heeft echter wel eens zo'n periode dat het moeizamer gaat."

Younes, die binnenkort weer concurrentie krijgt van Africa Cup-ganger Bertrand Traoré en ook de Braziliaan David Neres ziet komen, trof voor zijn late doelpunt eerst nog een keer het houtwerk. "Toen dacht ik: nee, niet weer, hè."

Ondanks alles hield de Duitse Libanees de afgelopen maanden altijd vertrouwen. Mede dankzij Dennis Bergkamp. "Ik wil alle trainers bedanken voor het vertrouwen. Evenals de ploeg. Hun geloof in mij is heel mooi."

Klaassen

Davy Klaassen was na afloop blij voor Younes, zo bekende hij tegenover FOX Sports. "Hij schoot net als Appie (Nouri, red.) en Donny (van de Beek, red.) eerst nog op de lat en toen dacht ik: 'Jeetje'. Gelukkig scoorde hij later alsnog. Ja, dat is mooi voor hem na zo'n lastige periode. Iedereen scoorde en hij kreeg ook kansen, maar ze gingen er gewoon niet in. Elke training oefende hij er ook op en dan schoot-ie ze wel binnen.”

Foto: ANP Pro Shots

Spel niet goed

Over het resultaat in Kerkrade was Klaassen, die de 0-1 voor zijn rekening nam, prima te spreken. "Ik ben hartstikke blij." Het spel in de spaghettiwedstrijd (aanvang 12:30 uur) kon de aanvoerder echter minder bekoren.

"We speelden niet goed. We liepen te veel met de bal en ook de passing was niet lekker. We leden telkens veel te snel balverlies. Gelukkig was de tweede helft beter. De opbouw was prima, we gingen weer tussen de linies spelen en zodoende kregen we iets meer kansen."