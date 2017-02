Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Sevilla even de weg kwijt in La Liga

51 min geleden ANP

Sevilla is het even kwijt in de strijd om de Spaanse titel. Vorige week verloor de ploeg van trainer Jorge Sampaoli na vijf overwinningen op rij van Espanyol. Zondag volgde op eigen veld een doelpuntloos gelijkspel tegen Villarreal (0-0).