"Hij stuurde een foto met iedereen, zo wist ik dat hij er was", vervolgde Justin. "Ik heb op de tribune gezocht, maar ik heb hem niet gevonden. Maar goed, ik zie hem zo direct." De komst van vader Patrick betekende veel voor de talentvolle voetballer van Ajax. "Top en trots", reageerde hij voor de draaiende camera's. "Het zorgde niet voor extra druk bij me. Ik heb gewoon altijd plezier."

Justin Kluivert staat de laatste tijd in Amsterdam flink in the picture. "Ik hou er wel van om in de schijnwerpers te staan. Druk voel ik wel een beetje vooraf, maar als de wedstrijd begint, is dat verdwenen. Als je van je hobby je baan kunt maken, is mooi. Daar ben ik nu mee bezig. Er is de laatste tijd in elk geval veel veranderd. Je traint elke dag met het eerste, dat is een groot verschil met de jeugd. Er wordt meer aandacht aan je besteed, dat is fijn. Daar leer ik veel van."