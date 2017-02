Een dag eerder liet Van Barneveld in de achtste finales van het tweede kwalificatietoernooi in Wigan nog een uitgelezen kans liggen om zich bij de laatste acht te scharen. De 49-jarige Hagenees verloor met 5-6 in legs van Brendon Dolan, maar liet drie matchdarts onbenut. Op vrijdag verloor Van Barneveld bij de eerste kwalificatiereeks ook al in de achtste finales, toen bleek Adrian Lewis met 1-6 in legs te sterk.

In totaal staan er zes kwalificatietoernooien op de rol, waarbij plaatsing voor het latere hoofdtoernooi van de UK Open kan worden afgedwongen. Het Majortoernooi, waar Michael van Gerwen titelverdediger is, wordt van 3 tot en met 5 maart in Minehead gehouden.