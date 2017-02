Van Bronckhorst vierde niet alleen zijn 42e verjaardag, maar kreeg als 'cadeautje' van zijn selectie zondag ook een overwinning op FC Twente (0-2). "Het kan niet op'', zei de Rotterdamse trainer lachen."

Feyenoord won zondag in Enschede ook de vierde wedstrijd na de winterstop en kreeg opnieuw geen doelpunt tegen. "De 'nul' houden is altijd de basis voor succes. Het geeft vertrouwen. Niet alleen aan de verdediging, maar ook voorin'', zei Van Bronckhorst.

"Iedereen weet dat het achterin degelijk en goed staat. Als je dan een keer scoort, is de winst al bijna binnen. Wij hebben in de eredivisie de minste tegengoals en de meeste doelpunten gemaakt. Daarom staan we zo hoog.''