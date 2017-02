FC Twente neemt afstand van spandoek

Foto: Twitter

Op Twitter liet Celina zijn afschuw blijken met de tekst 'I've lost all my respect for you', bij een foto van het spandoek. Die tweet werd snel weer verwijderd en later op de middag bond de geschorste middenvelder (waarschijnlijk op de vingers getikt door de clubleiding) in met een nieuwe tweet. "Begrijp me niet verkeerd, ik hou van onze fans. We hebben de beste supporters van het land, maar ik heb GEEN RESPECT voor wat sommige INDIVIDUEN vandaag hebben gedaan."

Kosovo heeft zich afgescheiden van Servië, maar de Serviërs erkennen de onafhankelijkheid niet. De spanningen tussen beide landen namen recent toe toen in Kosovo een Servische trein werd tegengehouden met daarop de provocerende tekst 'Kosovo is Servië'. Diezelfde tekst stond zondag ook op het spandoek in de Grolsch Veste.

Escalatie

"Een dergelijk spandoek hoort niet in een voetbalstadion thuis", meldde FC Twente in een verklaring op de website. "In overleg met alle partijen is besloten om kort voor rust, in verband met mogelijk escalatie, het spandoek te verwijderen." De club onderzoekt wie er achter zit.