De ploeg uit de Domstad profiteerde daarmee optimaal van de nederlaag die AZ zaterdag leed tegen PSV. De Utrechters passeerden de Alkmaarders en wipten ook over directe concurrent SC Heerenveen heen. Spannend is het zeker in de subtop, want FC Utrecht (34 punten), SC Heerenveen, Vitesse (beiden 33), AZ (32) en FC Twente (30) vechten om de play-offplaatsen voor Europees voetbal.

Koelbloedig

De formatie van Ten Hag dankte de overwinning aan een goal van Andreas Ludwig. De Duitser middenvelder opende halverwege de eerste helft koelbloedig de score. Op aangeven van Sofyan Amrabat schoof Ludwig de bal onder SC Heerenveen-keeper Erwin Mulder door.

De Duitser had het vizier scherper staan dan Richairo Zivkovic. De Ajax-huurling had al voor de 1-0 van Ludwig kunnen scoren, maar faalde oog in oog met Mulder. In de slotfase miste Zivkovic een nóg grotere kans, door een voorzet van Giovanni Troupée voor leeg doel huizenhoog over te schieten. Die missers kwamen de Utrechters uiteindelijk niet duur te staan, omdat Sam Larsson en Morten Thorsby vrije schietkansen over schoten en Luciano Slagveer net voorlangs knalde.

Rode kaarten

Beide ploegen eindigde het duel met tien man. Eerst stuurde scheidsrechter Jochem Kamphuis Larsson met zijn tweede gele kaart na een woeste tackle op Zakaria Labyad. En ook matchwinnaar Ludwig moest kort voor het einde naar de kleedkamer, nadat hij op het been van Martin Ødegaard ging staan.