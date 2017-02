In de eerste ronde had Van Gerwen nog een bye. Vervolgens won hij wel van Kevin McDine (6-2), Andy Jenkins (6-3), Joe Cullen (6-4) en Dave Chisnall (6-2). In de kwartfinale moest de 27-jarige Brabander voor de derde keer in drie dagen toch weer zijn meerdere erkennen in een opponent. Dit keer bleek Wright dus te sterk.

Van Gerwen kende in de eerste twee kwalificatietoernooien ook al geen superstart. Zo verloor de nummer één van de wereld op vrijdag in de derde ronde verrassend van Ritchie Edhouse (nummer 126 van de wereld) en ging hij zaterdag in Wigan in de ronde 4 onderuit tegen Steve Beaton.

Tot aan vrijdag was Van Gerwen liefst 33 partijen ongeslagen gebleven. Zijn laatste verlies dateerde van 16 oktober vorig jaar toen hij op de European Tour werd geklopt door Daryl Gurney. Eerder dit jaar kroonde Van Gerwen zich tot wereldkampioen en vorige week prolongeerde hij zijn titel bij de Masters.

Van Gerwen krijgt donderdag al direct kans op revanche. In de tweede speelronde van de prestigieuze Premier League treft hij in Nottingham opnieuw Wright. Bij de start van deze competitie speelde Mighty Mike vorige week met 6-6 gelijk tegen Gary Anderson.