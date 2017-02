"Het scheelde weinig of we hadden gelijkgespeeld, maar als je het over negentig minuten bekijkt, hebben we verdiend gewonnen", stelde Guardiola na afloop vast, om vervolgens complimenten uit te delen aan de matchwinner, die deze winterstop voor ruim dertig miljoen euro werd overgenomen van Palmeiras.

"Gabriel Jesus is een speciale speler. Hij is altijd gevaarlijk in het strafschopgebied. Met én zonder bal is hij belangrijk voor ons. We zijn zeer tevreden met zijn prestaties tot nu."

Agüero

Sergio Agüero moest het vanwege Gabriel Jesus doen met een invalbeurt van zeven minuten. De rol van de Argentijn, die in 5,5 jaar 113 goals maakte in de Premier League is echter nog niet uitgespeeld, meent Guardiola.

"Sergio blijft een van de belangrijkste spelers binnen ons team. Hij gaat nog genoeg spelen, met of zonder Gabriel. Het was natuurlijk niet makkelijk voor hem om als wissel te starten, maar ik wilde vasthouden aan de aanvallers die het de afgelopen twee duels zo goed deden."

Sportschool

The Citizens kunnen zich na de thuiszege op The Swans in alle rust gaan voorbereiden op het volgende competitieduel. "We hebben acht dagen de tijd voordat we Bournemouth op bezoek krijgen, een zeer fysiek sterk team. We zullen met zijn allen de sportschol in moeten voor de wedstrijd."