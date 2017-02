Commotie rond Van Persie in verhitte stadsderby

Vijf minuten voor rust werd Besiktas-verdediger Dusko Tosic met rood van het veld gestuurd nadat hij de beweging van een kopstoot maakte in de richting van Van Persie, die neer ging. Tot afgrijzen van alles en iedereen bij de thuisclub bestrafte scheidsrechter Ali Palabiyik de actie van Tosic met rood. Kort daarop stak Van Persie zijn tong uit.

Twintig minuten voor tijd beleefde de Nederlander zijn finest hour in de wedstrijd, door de openingstreffer aan te tekenen. De aanvaller rondde een voorzet vanaf de rechterkant koelbloedig af. Ook Jeremain Lens verscheen bij Fener aan de aftrap, terwijl Ryan Babel een basisplaats had bij de thuisclub. Via de goal van Van Persie plaatste Fenerbahce zich voor de kwartfinale van de Turkse beker.

Robin van Persie is such a magician. pic.twitter.com/VeQMVz3P7R — Fener Int (@fenerint) 5 februari 2017

