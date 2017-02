Een fan van The Terriers provoceerde de supporters van de eeuwige rivaal met een Turkse vlag. De honderden Leeds-fans die aanwezig waren ontstaken direct in woede toen ze het doek zagen. In 2000 werden voor het UEFA Cup-duel met Galatasaray twee supporters van Leeds doodgestoken door een Turkse fan.

"Een man is opgepakt en de vlag is in beslag genomen", meldde de lokale politie na afloop van het duel in het John Smith’s Stadium. "We zullen de man deze week bezoeken en kijken hoe we de zaak verder gaan aanpakken."

Opstootje

Ook op het veld liepen de gemoederen hoog op. Na de late, winnende goal van Huddersfield Town-verdediger Michael Hefele vlogen de twee trainers elkaar aan. David Wagner vierde de treffer met zijn spelers, waarna hij op de weg terug naar zijn dug-out letterlijk en figuurlijke botste met Leeds-trainer Gary Monk. Het leidde tot een flink opstootje. Beide trainers werden uiteindelijk naar de tribune gestuurd door de scheidsrechter.