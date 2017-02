Younes: 'Deze week voelde ik het al'

"Het is belangrijk dat ik nu beslissend ben”, vond Younes, die tijdens zijn doelpuntendroogte veel steun had aan Dennis Bergkamp. "Ook aan de hoofdtrainer en zijn assistenten Hendrie Krüzen en Hennie Spijkerman. Maar met Dennis heb ik deze week extra gewerkt. En het is geen toeval dat ik nu scoor. Ik schoot eerder in de wedstrijd al tegen de lat en hoorde in mijn gedachten iedereen al zeggen: hij scoort weer niet. Maar zo’n schot, hè... Dat dit er niet ingaat, scheelt zo’n stukje”, toonde hij met duim en wijsvinger.

Klaassen: 'Slordig'

Davy Klaassen moest er in Kerkrade weer aan te pas komen om de ban te breken. De middenvelder scoorde voor de achtste(!) keer deze voetbaljaargang de openingsgoal, waarmee zijn seizoenstotaal op tien kwam. "Ik vond dat het aan het begin van de tweede helft, voor het doelpunt, al beter ging. Maar het klopt, na de 0-1 voetbalden we toch wat lekkerder. De eerste helft vond ik slecht. We waren slordig en stonden vaak verkeerd.”

Voor de vierde week op rij - met louter zeges voor Feyenoord, PSV en Ajax - kijken de Amsterdammers op zondagavond tegen een achterstand van vijf punten op de Rotterdammers aan en is de voorsprong op de Eindhovenaren drie punten. Klaassen: „Het blijft hartstikke spannend zo.”