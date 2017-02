Terwijl debutant Tim Krul na het duel met PSV de ene na de andere camera afging, zocht Friday ondanks zijn twee doelpunten bijna ongemerkt de uitgang op. Voor de pers is hij immers geen fijne gesprekspartner. Friday laat weinig los, toont zich vrijwel altijd gesloten. "Fred is heel erg op zichzelf”, bekende trainer John van den Brom.

Grote baas

"Ik kan wel goed met hem praten, omdat hij van huis uit erg hiërarchisch is ingesteld en de trainer als de grote baas ziet. Maar voor andere mensen binnen de club is het soms moeilijk om met hem te communiceren. Daar ligt een belangrijke taak voor ons. We doen er met elkaar heel veel aan om hem bij de groep te krijgen en houden. Zo is Ridgeciano Haps al een paar keer met hem mee geweest naar een Nigeriaans restaurant in de buurt.”

Na een aantal basisplaatsen in het begin van het seizoen verloor Friday de concurrentiestrijd met Wout Weghorst. Tegen PSV behoorde de Nigeriaan sinds 23 oktober weer eens tot de eerste elf, omdat de topscorer van AZ een schorsing uitzat. Waar Friday in voorgaande wedstrijden vaak log en ongeïnteresseerd oogde, deed hij afgelopen weekend eindelijk waarvoor hij is gehaald. Hij maakte zijn eerste twee Eredivisie-treffers en was daarnaast vaak aanspeelbaar, balvast en zette bij vlagen goed druk op de PSV-defensie.

Nieuwe thuis

Na afloop zei Friday eindelijk eens wat meer dan ’ja’ en ’nee’. Hij vertelde over de afgelopen maanden: "Toen ik in 2013 vanuit Nigeria naar Noorwegen verhuisde, heb ik het niet makkelijk gehad. Dat was hier in Nederland opnieuw het geval. Ik moest wennen aan een nieuwe manier van leven en spelen, maar ook aan de mensen. Daar heb ik een weg in moeten vinden. Inmiddels ben ik aardig gewend en zie ik deze plek als m’n nieuwe thuis.”

Daarnaast is hij lichamelijk gezien ook veel flexibeler dan toen hij in Alkmaar arriveerde. "Ik was gewend om ontzettend veel te trainen in de sportschool. Daardoor was ik iets te gespierd geworden en moest ik van AZ tijdelijk stoppen met krachttrainen. Daar pluk ik nu de vruchten van.”

Ware Fred

Van den Brom: "Hij heeft kwaliteiten genoeg, we hebben hem niet voor niets gehaald, maar het is wel fijn als het er een keer uitkomt. Ik ben ontzettend blij dat we allemaal een keer de ware Fred hebben gezien.” Friday: "Of ik zelf opgelucht ben? Nee, ik doe gewoon m’n job. Zo zie ik het echt.”

Afgezien van de sterke beurt van Friday maakte ook debutant Owen Wijndal een aardige indruk. De linksback is pas 17 jaar en 70 dagen. Verder waren er weinig positieve punten te belichten aan AZ-zijde. Het Eredivisie-debuut van Krul liep uit op een teleurstelling, verdedigend was het bij vlagen onthutsend zwak en Stijn Wuytens (rode kaart) en Derrick Luckassen (vijfde gele kaart) zijn geschorst voor het komende uitduel met concurrent SC Heerenveen.