"We speelden hartstikke goed en bepaalden de wedstrijd. Met mijn diepgang kon ik voor veel gevaar zorgen. Bij de stand van 2-0 misten we nog een strafschop en in de slotfase ging het helemaal mis. Brighton kwam terug tot 2-2, in de 94e minuut kwamen we toch weer op voorsprong, maar in de 97e minuut gaven we toch weer de overwinning weg. Er wordt hier heel direct gevoetbald en in een enorm tempo. Dat vergt veel van je fysieke gesteldheid. In mijn eerste wedstrijd moest ik er in de 71e minuut vanaf met kramp in beide benen. Ditmaal ging het alweer beter. Ik heb nog net niet genoeg inhoud om de negentig minuten vol te maken, maar daar zit ik niet ver meer vanaf.”